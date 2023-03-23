Юдина заявила, что Роман Костомаров уже пережил самый тяжелый этап лечения

«Любим Россию и ЧВК Вагнер»: В ЦАР прошли демонстрации в поддержку инструкторов из РФ
Жители Центральноафриканской Республики вышли на демонстрацию в поддержку российских инструкторов. Об этом сообщает...Подробнее
Известный реаниматолог-анестезиолог Мария Юдина сообщила о том, что популярный российский спортсмен, постоянный участник шоу «Ледниковый период», известный фигурист Роман Костомаров уже пережил самый тяжелый для него этап лечения.
«Он сейчас дышит без аппарата ИВЛ, а это огромный плюс. Ранее спортсмен на протяжении длительного периода лежал в медикаментозной коме. У Романа был сепсис, а раз так, то я предполагаю, что был у него и септический шок, сопровождающийся стойким снижением артериального давления. Еще у Костомарова была полиорганная недостаточность, к которой мог привести сепсис. Но сейчас, при современных медицинских методах, ни сепсис, ни «полиорганка» — это не приговор. Все решаемо и всё можно успешно лечить», — пояснила Юдина.
Медицинский специалист при этом подчеркнула, что Роман Костомаров, находящийся в больнице с начала этого года, прошел самый тяжелый период. Об этом сегодня сообщили корреспонденты новостного онлайн-издания РИА «Новости». Теперь ему нужно пройти реабилитацию, которая может занять большое количество времени.
46-летний Роман Костомаров является российским фигуристом, который стал олимпийским чемпионом в 2006 году. Также он дважды победил на ЧМ, трижды на чемпионате Европы и трижды на чемпионате России. Костомаров является заслуженным мастером спорта РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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