Шахназаров: никто из коллег Галкина не осудил его за шутку о Скабеевой

Сегодня, 17:29

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Шахназаров: никто из коллег Галкина не осудил его за шутку о Скабеевой
Фото из открытых источников

Шутку Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) о телеведущей Ольге Скабеевой зрители запечатлели на видео, после чего юморист попросил поклонников больше не снимать его выступления. Эта просьба указывает на трусость Галкина, который опасается быть привлеченным к ответственности. Такое мнение высказал публицист Михаил  Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац». 

Он призвал зрителей продолжать снимать все выступления Галкина, чтобы его шуткам можно было дать правовую оценку. Шахназаров также удивился, что коллеги пародиста, который смело отпускает ироничные замечания в адрес российских знаменитостей, не стали его критиковать за шутку про Киркорова с головой Скабеевой и не осудили его за резкие слова. Шахназаров уверен, что в словах Галкина содержится угроза в адрес тележурналистки. 

«А почему вы взывали, когда Симоньян сказала про его ориентацию?» – негодует журналист.

Ранее Скабеева отреагировала на скверный юмор  Галкина. Она назвала его преступником и заявила, что он больше не является гражданином РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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