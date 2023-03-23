Шахназаров: никто из коллег Галкина не осудил его за шутку о Скабеевой

«Любим Россию и ЧВК Вагнер»: В ЦАР прошли демонстрации в поддержку инструкторов из РФ
Жители Центральноафриканской Республики вышли на демонстрацию в поддержку российских инструкторов. Об этом сообщает...Подробнее
Шутку Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) о телеведущей Ольге Скабеевой зрители запечатлели на видео, после чего юморист попросил поклонников больше не снимать его выступления. Эта просьба указывает на трусость Галкина, который опасается быть привлеченным к ответственности. Такое мнение высказал публицист Михаил Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».
Он призвал зрителей продолжать снимать все выступления Галкина, чтобы его шуткам можно было дать правовую оценку. Шахназаров также удивился, что коллеги пародиста, который смело отпускает ироничные замечания в адрес российских знаменитостей, не стали его критиковать за шутку про Киркорова с головой Скабеевой и не осудили его за резкие слова. Шахназаров уверен, что в словах Галкина содержится угроза в адрес тележурналистки.
«А почему вы взывали, когда Симоньян сказала про его ориентацию?» – негодует журналист.
Ранее Скабеева отреагировала на скверный юмор Галкина. Она назвала его преступником и заявила, что он больше не является гражданином РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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