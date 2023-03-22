Врач Авербах минимально оценил выживаемость Романа Костомарова в случае отказа печени

Сегодня, 22:09

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Врач Авербах минимально оценил выживаемость Романа Костомарова в случае отказа печени
Фото из открытых источников

По мнению врача, если у 46-летнего Костомарова откажет печень, его шансы на жизнь —минимальны. Об этом сообщает издание Sport24.

Как считает главврач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах, жизнь известного  российского  фигуриста Романа Костомарова вновь подвергается серьезной опасности. На этот раз со стороны печени, которая начала отказывать спортсмену. Это и не удивительно — на фоне множества сильнодействующих медпрепаратов, использованных для его лечения. Эксперт назвал нынешнюю ситуацию очень тяжелой и предположил, что вскоре после отказа печени начнутся и проблемы с почками.

«Отказ печени — прямое последствие полиорганной недостаточности. Отказывают жизненно важные органы и системы организма — на короткий период или долгосрочный. Если не принять срочные меры по спасению печени, то пациенту выжить будет практически невозможно. Сложно даже предположить, как врачи будут справляться с этим. Ситуация очень тяжелая. Потому что с печенью обычно отказывают и почки — с таким набором очень сложно выкарабкиваться», — объяснил врач.

По мнению Авербаха, вся череда болезней спортсмена связана с «индивидуальной реакцией на вирус на фоне ослабленного иммунитета»

Его спасение — в руках врачей: «Будем надеяться, что врачи сделают чудо».

Ранее сообщалось, что сегодня утром спортсмен перенес операцию по ампутации всех пальцев на левой руке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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