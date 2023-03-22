«112»: У фигуриста РФ Костомарова начались проблемы с печенью из-за приема лекарств

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Медики отмечают у Романа Костомарова серьезные проблемы с печенью. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Слишком большое количество сильнодействующих лекарственных препаратов повлияло на функционирование печени у российского олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Сейчас у спортсмена наблюдается частичный отказ этого важного органа.
В то же время врачи не видят в этом большой проблемы: печень пока способна восстанавливаться сама. Если же ей не удастся с этим справиться, будет подключаться медицина.
А вот состояние левой руки Костомарова тревожит медиков в разы больше: из-за непрекращающегося процесса гангрены рука начала чернеть и было принято решение полностью ампутировать пальцы на кисти, при этом полностью удалив все пораженные некрозом ткани. Костомарова прооперировали сегодня утром.
В настоящее время спортсмен отключен от аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно. Из-за большого количества обезболивающих препаратов он очень много спит. По оценке врачей, его состояние стабильно тяжелое.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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