РИА Новости: Роману Костомарову ампутировали все пальцы на левой руке

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Роман Костомаров все же не смог избежать еще одной ампутации. На этот раз спортсмен лишился всех пальцев на левой руке, сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«Костомарову сделали операцию по удалению пальцев на левой руке. Пациент перенес операцию нормально», — цитирует агентство своего собеседника.

Фигурист Роман Костомаров в больницу попал 10 января с запущенной простудой. Позже у него была диагностирована пневмония. Состояние звездного пациента ухудшалось и врачи, опасаясь за его жизнь, прибегли к процедуре искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Позже его отключили, но через время со спортсменом случилось новое несчастье - инсульт. Затем развился некроз. Медикам не удалось полностью его остановить. В результате Костомарову провели ампутацию стоп (некоторые источники сообщают, что ему была удалена и часть ноги), а также нескольких пальцев на правой руке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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