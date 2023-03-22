Жена актера Оскара Кучеры не поддерживает проведение СВО на территории Украины

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Не успели еще полностью утихнуть страсти после скандального интервью актера Оскара Кучеры блогеру Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ, - Ред.), когда на него обрушились даже патриотично настроенные граждане, как он сделал новое заявление. На сей раз - о своей жене. Она, оказывается, в отличие от самого артиста, проведение специальной военной операции России на территории Украины не поддерживает.
В интервью YouTube-каналу «Fametime TV» Кучера признался, что кардинально противоположная позиция его супруги становилась частой причиной ссор в семье. Впрочем, решение было найдено - актер и его благоверная сейчас пытаются не говорить на данную тему.
«У нас действительно с женой мнения противоположные относительно всего происходящего. Это нормально. Мы ссоримся на этой почве, хотя я много раз принимал решение ничего из этого не обсуждать. Но сейчас мы придерживаемся правила не обсуждать политику дома», — признался Кучера.
Напомним, в своем скандальном интервью Кучера заявлял, что его жена настаивала на том, чтобы покинуть территорию России после начала СВО. Также Оскар тогда навлек на себя гнев патриотов признанием, что его жена рожала в США, и признанием, что «глупо было бы не сделать сыну американский паспорт».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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