Телеведущий Никита Михалков назвал действия актера Артура Смольянинова глубочайшим разочарованием

Сегодня, 13:19

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Телеведущий Никита Михалков назвал действия актера Артура Смольянинова глубочайшим разочарованием
Никита Михалков

Телеведущий и режиссер Никита Михалков представил свой комментарий о поступке актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом). Этот артист развелся с супругой, оставил в России двух малолетних сыновей, и со скандалом уехал за границу. Там он пытается найти себя в творчестве, играет какие-то мелкие роли в театре и кино. 

Михалков высказал свое признание о том, что, после его поступка, он глубоко разочаровался в этом талантливом актере, резко осудившем специальную военную операцию вооруженных сил страны на территории Украины. Яркая звезда художественных картин «Жара» и «9 рота», работая в кинематографе, проживая в Российской Федерации, выступил против боевых действий российских солдат на Украине. 

Многие его коллеги по творчеству в театре и кино гневно осудили резкие высказывания актера Артура Смольянинова* и обвинили его в предательстве. 13 января 2023 года Артура Смольянинова признали иноагентом в России. Политик и кинематографист Никита Михалков до сегодняшнего дня никак не может понять, что же на самом деле такого произошло с этим вроде бы ранее нормальным актером, который подавал такие большие надежды в отечественном кино. 

Режиссёр шокирован высказываниями актера из-за рубежа о том, что он готов воевать против своей страны, против родины. Так это получается — и против народа, семьи, детей. Об этом сегодня сообщили корреспонденты новостного онлайн-издания «StarHit.ru». 

«Вот для меня было не просто удивлением, а разочарованием глубочайшим, на грани сумасшествия то, что произошло с актером Артуром Смольяниновым*. Он уже у меня снимался в «Утомленных солнцем — 2». Хороший артист, замечательный, веселый человек, прекрасно работал. Что с ним произошло? Знаете, моя программа называется «Бесогон». Ведь, если есть Бог, значит, есть и дьявол», — сказал режиссер Никита Михалков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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