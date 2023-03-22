Хмельницкая упала в объятия актёра Белого: «У нас болит, нам не все равно! Так нельзя с людьми»

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Знаменитый актёр театра и кино Анатолий Белый в 2022 году эмигрировал в государство Израиль. Как и многие другие его коллеги по творчеству, артист был вынужден уехать за границу вследствие своих слишком резких высказываний о политике, армии, стране и власти. В настоящее время Анатолий ищет пути развития себя на израильской земле.
Как сейчас признаётся популярный актёр, после многого негатива, который ему пришлось испытать на родине, в Израиле у него началась бурная и активная жизнь.
«Встречи с новыми людьми. Новые места. Новые впечатления. Выставки. Концерты. Съемки. Выступления. Впечатления. Такой насыщенной жизни у меня не было давно. Мне захотелось совершить в Израиле что-то очень важное, полезное и нужное для общества. Здесь я сильно ощутил, что как раз настало мое время. У меня сейчас для этого есть практически всё: опыт, силы, здоровье, настроение. Теперь лишь следует найти возможность сделать большое дело. И ещё: постоянно одна и та же мысль преследует меня и всё время возвращается ко мне — ведь теперь мне предстоит с этим жить всю оставшуюся жизнь. С этим адом. Открытый мир и люди, новые открытия и свершения с одной стороны и жуткие потоки ненависти из России — с другой. Горько. Больно. Страшно. Иду вперед. Не смотрю назад. Чего и вам желаю», — разоткровенничался он.
В город Тель-Авив, где сейчас проживает Анатолий Белый, на спектакль приехала его коллега, актриса театра и кино Алена Хмельницкая. Она поддержала артиста теплыми словами и своими восхищениями. Об этом сегодня сообщили корреспонденты новостного онлайн-издания «StarHit.ru».
Обняв Белого, она сказала, что путь, который проходят зрители с ним, очень важен. Он оставляет надежду, чтобы чувствовать и сопереживать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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