SHAMAN высказался по поводу оскорбительной шутки Максима Галкина о песне «Встанем»

Сегодня, 19:49

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SHAMAN высказался по поводу оскорбительной шутки Максима Галкина о песне «Встанем»
Фото из открытых источников

Телеведущий Максим Галкин (иноагент) продолжает веселить публику Соединенных Штатов Америки, на территории которых сейчас проходит его гастрольный тур. Шоумен зарабатывает свои деньги тем, что с американской сцены поливает грязью артистов из России. Несколько дней назад в Сети появились кадры того, как пародист рассказывает своим зрителям злую шутку про певца Филиппа Киркорова и телеведущую Ольгу Скабееву. Ольга не стала прощать ему этой публичной иронии. Ведущая телевидения жёстко обматерила пародиста. 

После этого Галкин (иноагент) набросился на артистов-патриотов. Этих своих жертв он уже упрекает в конформизме. Для американских слушателей бывший российский юморист написал репризу о том, что ему якобы приснился вещий сон. На протяжении этого сна он оказался на кладбище и под клич музыкальной композиции «Встанем» был атакован зомби. Об этом сегодня сообщили корреспонденты новостного онлайн-издания «Царьград». 

«Я в церковь ломанулся. Перед алтарем на колени бухаюсь, вижу батюшку, он служит, но спиной ко мне. Упал, говорю: «Прости меня, Господи, что я их всех изображал, всех высмеивал — Симоньян, Скабееву». И за рясу его дергаю, а он вдруг разворачивается: «Бог простит, а я не прощу. Гойда». И это Охлобыстин», — сочиняет Галкин (иноагент).

Затем артист произнёс несколько подобных шуток про Полину Гагарину и Сергея Лазарева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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