Белый заявил, что солисты группы «Би-2» отдают часть гонораров на помощь Украине

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Актёр театра и кино Анатолий Белый, который бросил свою родную землю и сбежал из РФ, анонсировал выступление группы «Би-2». Из-за этого на артиста обрушился целый шквал критики его подписчиков.
Известная в России группа «Би-2» на протяжении 6 месяцев не выступает в концертами на территории РФ. Всё началось с того, что летом 2022-го фронтмены этого музыкального коллектива не стали давать свой концерт перед плакатом с символом Z. Сразу же после этого случая концерты группы начали отменяться в российских городах. Недолго думая, вокалисты и рок-музыканты уехали за рубеж. Актёр Анатолий Белый на страницах своего личного блога разрекламировал выступление «Би-2», запланированное в турецком Кемере.
Многие пользователи Сети выступили с жесткой критикой относительно Белого. В Сети стали писать, что сейчас неподходящее время для подобных развлечений. Анатолий дал свой ответ, и одновременно заступился за фронтменов музыкального коллектива. Он подчеркнул, что Лева и Шура из «Би-2» жертвуют часть денег на помощь Украине. А ведь сами музыканты ещё никогда этого не афишировали. Об этом сегодня сообщили корреспонденты новостного онлайн-издания StarHit.ru.
«Обозвать, судить, приклеить ярлык — ох, как всё знакомо. А чуть-чуть узнать побольше информации, подумать просто головой — нет. Часть денег от концертов ребята отдают на помощь Украине. Они не афишируют это. Просто делают. Больше мне вам нечего сказать», — отметил Анатолий.
После таких заявлений актера, вполне возможно, у рок-музыкантов могут возникнуть проблемы с законом в России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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