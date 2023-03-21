Максим Галкин высмеял песню певца SHAMAN «Встанем» во время очередного концерта за границей

Саудовская Аравия намерена заменить Египет для россиян
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Комик Максим Галкин* (признан иноагентом) продолжает гастролировать по миру и критиковать «военную спецоперацию» РФ на территории Украины, а также всех, кто ее поддерживает.
В своем новом выступлении он пошутил над творчеством певца SHAMAN, сообщает Telegram-канал «НеМалахов». По мнению юмориста, SHAMAN хоть и является талантливым в вокальном плане, но он сейчас абсолютно «конъектурный» певец. То есть, он будет петь то, на что есть спрос.
«Вот он сейчас ходит: «Встанем! Встанем!» Будет суд в Гааге, будет петь: «Сядем!» — пошутил Максим Галкин*.
Галкин* пошутил и по поводу других российских артистов. Он упомянул актера Ивана Охлобыстина, отметив, что недавно ему приснился сон с ним. В этом сне Галкин* пришел в церковь, чтобы покаяться за шутки в адрес российских знаменитостей, но там был священником Иван Охлобыстин и исповедь Галкина* он не принял, заявив, что не простит его.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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