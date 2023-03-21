Глава Лиги защиты пациентов усомнился в наказании врачей за ошибки в лечении Романа Костомарова

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в беседе с Общественной Службой Новостей полагает, что никто из врачей не понесет ответственность за то, что произошло с фигуристом Романом Костомаровым в больнице.

Он уверен, что как минимум руководитель отделения больницы в Коммунарке, где лежит Костомаров, заслуживает увольнения. Но этого не будет, предполагает Саверский. По словам юриста, не было никакого наказания для врачей и руководства больницы за ошибки, допущенные в период пандемии.

Отметим, в СМИ попала информация, что Роман Костомаров наконец-то самостоятельно дышит. Он находится в сознании более суток, и это впервые с момента госпитализации. В больницу же он попал еще 10 января, и с тех пор новости из Коммунарки о его здоровье поступали пугающие. Ведь фигуристу ампутировали стопы, а также сообщалось, что ему грозит ампутация руки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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