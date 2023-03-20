«Шакалы»: экс-продюсер РФ «Ласкового мая» Андрей Разин осудил выпады против Пугачевой

Сегодня, 09:34

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«Шакалы»: экс-продюсер РФ «Ласкового мая» Андрей Разин осудил выпады против Пугачевой
Андрей Разин

В поддержку Аллы Пугачевой выступил музыкант Андрей Разин, который сейчас проживает в США.

Он негативно отозвался о тех, кто критикует Аллу Борисовну, отметив, что этим людям пора бы оставить ее в покое, хотя бы из уважения к ее возрасту, пишет «CT News».

По его словам, сейчас Алла Борисовна занимается своими детьми, решает проблемы со здоровьем. Она находит время и на то, чтобы поддержать российских артистов, посещая их концерты в Израиле.

Разин отметил, что хотя с Аллой Борисовной у них были не лучшие отношения, но он не намерен оспаривать то, что она сделала много для российской эстрады. Сейчас же продюсер готов даже приобрести замок Пугачевой в деревне Грязь, в котором ранее жила Алла Борисовна с семьей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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