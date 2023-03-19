Танцы на коляске: Врач РФ рассказал о будущем заговорившего Костомарова

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На днях российский продюсер, тренер и хореограф, учредитель популярного шоу «Ледниковый период» Илья Авербух сообщил о том, какой на самом деле имеется реальный прогресс в процессе лечения олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
Судя по рассказу продюсера ледовых шоу, знаменитый фигурист по танцам на льду в настоящее время полностью пришел в сознание и начал вполне осмысленно и четко разговаривать со своими близкими, присутствующими в его палате московской клиники «Коммунарка». Прославленный спортсмен чрезвычайно мужественно и стойко перенес предоставленную ему правдивую информацию о том, что он для сохранения жизни лишился обеих ног по колено и левой кисти. Как утверждает Илья Авербух, теперь, полностью осознавая реальность, Роман Костомаров готов бороться за свое выздоровление.
Курирующий Романа врач-реабилитолог Александр Комаров рассматривает ситуацию, возникшую с фигуристом, со своей профессиональной точки зрения. Медицинский специалист полагает, что Костомаров может возобновить свою спортивную карьеру, несмотря на объемную ампутацию нескольких конечностей. Роман не потерял возможность пользоваться бионическими протезами. Об этом сегодня написали корреспонденты новостного онлайн-издания CT News.
«В наше продвинутое время существует огромное количество вариантов для людей с ограниченными возможностями с учетом его ампутации. Следж-хоккей, фигурное катание и танцы на коляске. Сейчас идет большой тренд на бионические протезы», — заявил Комаров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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