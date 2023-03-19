Пореченков заменит на сцене МХТ уехавшего из России народного артиста Дмитрия Назарова

В МХТ им. Чехова определились, наконец, с актером, который заменит народного артиста Дмитрия Назарова. Из-за антироссийской позиции по СВО звезду «Кухни» и его жену Ольгу Васильеву из театра уволили в январе текущего года.

Артисты переехали в Израиль, где выступают с концертами для русскоязычной публики и продолжают осуждать российские власти. Они читают стихи и поют частушки. А вот на театральных подмостках не появляются.

Одна из самых видных и значимых ролей Назарова в репертуаре МХТ им Чехова была в спектакле "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" режиссера Уланбека Баялиева. Теперь же его будет заменять Михаил Пореченков, у которого диаметрально противоположная позиция по СВО - он ее поддерживает и одобряет, в каждой беседе с журналистами и активистами подчеркивая это.

Его партнером по сцене останется актер Игорь Верник.

Действие постановки разворачивается в доме для душевно больных. Туда определили и пациента Гуревича - его ранее на сцене воплощал Назаров, а вскоре будет Пореченков.

Ближайшие показы данного спектакля запланированы на 24 марта и 22 апреля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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