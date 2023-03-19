Скабеева назвала Галкина «гнидой» из-за шутки про ее голову в руках Киркорова

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В сети опубликован фрагмент с концерта певца и шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ, - Ред.), где он во время монолога весьма жестко пошутил над телеведущей Ольгой Скабеевой и исполнителем Филиппом Киркоровым. Поп-король пока не ответил на скабрезность комика, с которым ранее поддерживал дружеские отношения. А вот Ольга Скабеева медлить не стала и обрушила гневную тираду на мужа Аллы Пугачевой.
Шутка Галкина* касалась прекращения ведения огня в зоне СВО.
«Выдается мне, если Киркоров в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. Особенно, если в руках он будет держать голову Скабеевой», — заявил экс-ведущий «Первого канала».
Скабеевой было трудно совладать с эмоциями после этого. Она жестко «прошлась» по Максиму*, который не поддерживает проведение специальной военной операции и не упускает случая, чтобы не обрушить оскорбления в адрес российских властей и граждан страны.
Телеведущая не сдержала эмоций и с критикой высказалась в сторону шоумена.
«Галкин* — не гей. Он форменный [нецензурное выражение] . Обыкновенная , как говорит Лукашенко», - высказалась Скабеева.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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