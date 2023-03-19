Стас Пьеха попал в больницу из-за коронавируса COVID-19

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Популярный российский певец Стас Пьеха оказался на больничной койке. Артист выложил у себя в соцсети видео из палаты, где он запечатлен под капельницей. Внук Эдиты Пьехи сообщил, что был госпитализирован с коронавирусом, хотя точного подтверждения диагноза еще нет.
«Вот такие весенние новости. Никто не умирает, но корону тоже никто не отменял. Лечимся, все окей. Двигаемся дальше. Всем добра и прекрасной весны», – цитирует сообщение Стаса РИА «Новости».
Пока неизвестно, заболел ли Пьеха снова коронавирусом COVID-19 или же дают о себе знать последствия вирусного заболевания, которое артист перенес в минувшем году. Тогда он сообщал, что переболел штаммом «омикрон». Он самый легкий из всех существующих версий вируса. Хотя часть пациентов и эту разновидность коронавируса переносят достаточно тяжело.
Стаса Пьеху уже некоторое время мучают боли в суставах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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