Андрей Разин: «Пугачева обратилась к Путину со словами: «Берегите меня»

Андрей Разин упомянул фразу, сказанную однажды Аллой Пугачевой Владимиру Путину. По словам продюсера группы «Ласковый май», Примадонна попросила «беречь ее». Как говорит Разин, сейчас на Пугачеву после ее отъезда в Израиль происходит самая настоящая «атака «коршунов». Разные шакалы стараются лишний раз ее укусить. Он назвав обидчиков Примадонны «сумасшедшими идиотами».

Несмотря на то, что Алла Борисовна никогда не жаловала продюсера, он относился к ней с уважением.

«Кто бы что ни говорил, но Алла Борисовна всегда была символом российской эстрады», — заявил Разин.

Он считает, что Пугачеву, которая была голосом поколения и талантливой певицей, следует оставить в покое. Тем более, что Алла Борисовна уже в возрасте, занимается семьей и детьми.

Отметим, что после того, как осенью прошлого года Алла Пугачева обосновалась в Израиле, она стала объектом критики у себя на родине. Примадонну подвергают нападкам за ее позицию в вопросе СВО и за поддержку артистов, которые высказались против действий российской власти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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