Концерт переехавшей с Украины в РФ Таисии Повалий отменили в Чите

«ТурПром»: Государственный орган призвал туристов не ездить в Турцию из-за риска отравления ботоксом
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) призвал медицинских туристов, по возможности,...Подробнее
Народная артистка Украины Таисия Повалий не будет выступать в Чите. Об этом сообщили организаторы концерта, передает портал «Чита.Ру».
Ранее планировалось, что 27 марта Таисия Повалий даст концерт в Доме офицеров в Чите. Но концерта не будет и организаторы возвращают деньги за билеты тем, кто их успел приобрести. Также информация об отмене концерта появилась на сайте оператора продаж билетов. О том, что послужило причиной отмены концерта, не сообщается.
Стоит отметить, что уже есть информация об отмене концерта Таисии Повалий в Улан-Уде, где она должна была выступить 25 марта. Идут разговоры о том, что ее тур по РФ сорван.
Таисия Повалий переехала жить в Россию, как только началась «военная спецоперация» РФ на территории Украины. Она заявила, что не считает себя предателем, тем не менее, украинские власти запретили ей въезд на территорию Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) призвал медицинских туристов, по возможности,...Подробнее
Сестры 29-летнего мужчины, погибшего вместе с женой в квартире на Эльмаше в Екатеринбурге, не верят в версию...Подробнее
Финансист Дмитрий Голубовский рассказал о том, какие риски существуют на данный момент, если хранить сбережения в...Подробнее
Политолог Антон Бредихин считает, что губернатор Краснодарского края, как и администрация кубанского города Горячий...Подробнее
Город Горячий Ключ в Краснодарском крае за время руководства Сергея Белопольского оброс множественными проблемами....Подробнее
Погибших бойцов ЧВК «Вагнер» 19 марта похоронили на кладбище в станице Бакинская. Траурное мероприятие прошло несмотря...Подробнее
Американский разведчик в отставке Скотт Риттер выразил мнение о тех целях, которые поставили перед собой представители...Подробнее
Россия стала лидером по числу введенных Западом санкций. Поток ограничений не заканчивается, постоянно придумываются...Подробнее
Россиянам выгоднее снимать квартиру, чем брать ипотеку или кредит на покупку недвижимости. Таким мнением поделился...Подробнее
Западные союзники Украины побаиваются, что после получения истребителей Киев начнет атаковать военные цели...Подробнее
Комментировать