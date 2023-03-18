Концерт переехавшей с Украины в РФ Таисии Повалий отменили в Чите

Народная артистка Украины Таисия Повалий не будет выступать в Чите. Об этом сообщили организаторы концерта, передает портал «Чита.Ру».

Ранее планировалось, что 27 марта Таисия Повалий даст концерт в Доме офицеров в Чите. Но концерта не будет и организаторы возвращают деньги за билеты тем, кто их успел приобрести. Также информация об отмене концерта появилась на сайте оператора продаж билетов. О том, что послужило причиной отмены концерта, не сообщается.

Стоит отметить, что уже есть информация об отмене концерта Таисии Повалий в Улан-Уде, где она должна была выступить 25 марта. Идут разговоры о том, что ее тур по РФ сорван.

Таисия Повалий переехала жить в Россию, как только началась «военная спецоперация» РФ на территории Украины. Она заявила, что не считает себя предателем, тем не менее, украинские власти запретили ей въезд на территорию Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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