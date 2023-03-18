Алла Пугачева сорвала концерт Меладзе в Израиле: «Я боялся этого момента»

Певица Алла Пугачева пришла на концерт Валерия Меладзе в Израиле.

Перебравшись в Израиль, она часто бывает на концертах артистов из России и Украины, которые приезжают в эту страну выступать, пишет «Царьград».

Телеграм-канал «Дневники знаменитостей» отмечает, что появление Аллы Пугачевой на выступлении Валерия Меладзе фактически сорвало его концерт. Ей досталось много внимания от тех, кто купил билеты, чтобы послушать Меладзе.

Примадонна, зайдя в зал, начала активно приветствовать зрителей, которые тут же вскочили с мест и принялись скандировать ее имя. Меладзе тоже отпустил ей комплименты, назвав «великой певицей» и «великой женщиной». А потом он отметил, что волновался по поводу возможного ее прихода на концерт.

«Да, я боялся этого момента…», - сказал Меладзе.

Стоит отметить, что в марте в Израиле будет выступать и Дмитрий Назаров. Так что Примадонна может прийти и к нему на концерт. Она посещает мероприятия тех артистов, которые покинули РФ и не поддерживают «военную спецоперацию» на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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