Фигурист РФ Жулин выразил надежду на поправку Костомарова

Популярный российский спортсмен, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира и чемпион Европы по фигурному катанию и танцам на льду Александр Жулин сообщил о новых подробностях состояния здоровья Романа Костомарова. Саша в настоящее время сильно волнуется за своего друга Рому, который продолжает дальше бороться в стенах лечебного учреждения за свою жизнь. Об этом сегодня написали корреспонденты новостного онлайн-издания «StarHit.ru».

«У Романа Костомарова в настоящий временной период весьма непредсказуемая и сложная ситуация в его ещё относительно молодой жизни. Конечно, впереди ещё будут множественные профессиональные разбирательства, в силу каких причин произошла такая история. А сейчас, на мой взгляд, пока необходимо молиться и верить. Я знаю, что Ромка — чрезвычайно сильный, волевой и характерный человек. Поэтому лично я нисколько не сомневаюсь в том, что он должен выкарабкаться. И он нас еще порадует многими своими достижениями», — подчеркнул Александр Жулин.

Фигурист заявил о том, что продолжает молиться за выдающегося спортсмена. Отметим, что Роману Костомарову ампутировали стопы, голени на двух ногах, плюс кисть правой руки. Вторая продолжает чернеть, сейчас медики пытаются ее спасти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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