Фигурист РФ Жулин выразил надежду на поправку Костомарова

«ТурПром»: Государственный орган призвал туристов не ездить в Турцию из-за риска отравления ботоксом
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) призвал медицинских туристов, по возможности,...Подробнее
Популярный российский спортсмен, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира и чемпион Европы по фигурному катанию и танцам на льду Александр Жулин сообщил о новых подробностях состояния здоровья Романа Костомарова. Саша в настоящее время сильно волнуется за своего друга Рому, который продолжает дальше бороться в стенах лечебного учреждения за свою жизнь. Об этом сегодня написали корреспонденты новостного онлайн-издания «StarHit.ru».
«У Романа Костомарова в настоящий временной период весьма непредсказуемая и сложная ситуация в его ещё относительно молодой жизни. Конечно, впереди ещё будут множественные профессиональные разбирательства, в силу каких причин произошла такая история. А сейчас, на мой взгляд, пока необходимо молиться и верить. Я знаю, что Ромка — чрезвычайно сильный, волевой и характерный человек. Поэтому лично я нисколько не сомневаюсь в том, что он должен выкарабкаться. И он нас еще порадует многими своими достижениями», — подчеркнул Александр Жулин.
Фигурист заявил о том, что продолжает молиться за выдающегося спортсмена. Отметим, что Роману Костомарову ампутировали стопы, голени на двух ногах, плюс кисть правой руки. Вторая продолжает чернеть, сейчас медики пытаются ее спасти.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) призвал медицинских туристов, по возможности,...Подробнее
Сестры 29-летнего мужчины, погибшего вместе с женой в квартире на Эльмаше в Екатеринбурге, не верят в версию...Подробнее
Финансист Дмитрий Голубовский рассказал о том, какие риски существуют на данный момент, если хранить сбережения в...Подробнее
Политолог Антон Бредихин считает, что губернатор Краснодарского края, как и администрация кубанского города Горячий...Подробнее
Город Горячий Ключ в Краснодарском крае за время руководства Сергея Белопольского оброс множественными проблемами....Подробнее
Погибших бойцов ЧВК «Вагнер» 19 марта похоронили на кладбище в станице Бакинская. Траурное мероприятие прошло несмотря...Подробнее
Американский разведчик в отставке Скотт Риттер выразил мнение о тех целях, которые поставили перед собой представители...Подробнее
Россия стала лидером по числу введенных Западом санкций. Поток ограничений не заканчивается, постоянно придумываются...Подробнее
Жителя Калужской области привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали на крупную сумму за призывы взрывать...Подробнее
Россиянам выгоднее снимать квартиру, чем брать ипотеку или кредит на покупку недвижимости. Таким мнением поделился...Подробнее
Комментировать