Авербух заявил, что сделает все, чтобы Роман Костомаров вернулся на лед

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В настоящее время уже идёт третий месяц с того момента как прославленный спортсмен Роман Костомаров попал в реанимационное отделение столичной клиники. С того самого дня вся огромная страна с замиранием сердец следит и переживает за жизнь знаменитого фигуриста. Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы за этот период прошел много тяжелых испытаний и сейчас его состояние уже улучшается. Медицинские специалисты лечебного учреждения «Коммунарка» в Москве сейчас отмечают положительную динамику в лечении знаменитого постоянного участника шоу «Ледниковый период». Сегодня поступила информация о том, что Роман уже способен дышать самостоятельно, без аппаратов ИВЛ и ЭКМО.
Коллега по фигурному катанию и друг Романа, продюсер, тренер и хореограф Илья Авербух поделился новостями с журналистами новостного онлайн-портала CT News о нынешнем состоянии олимпийского чемпиона.
«Могу сказать точно о том, что в настоящее время Рома абсолютно в сознании, он все хорошо понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед», — сказал Илья Авербух.
Также Авербух отметил, что с оптимизмом смотрит и на его профессиональное будущее. Он признался, что готов сделать все, чтобы Роман снова вернулся на лед.
Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января в тяжелом состоянии с воспалением легких и сепсисом. За все время, проведенное в больнице, фигурист перенес ампутацию голеней и кисти одной руки, а также два инсульта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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