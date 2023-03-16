Ефремов: «Меня все называют мажором, а я вспоминаю детство и думаю: «Блин, где мои «Мерседесы?»

Популярный российский актер театра и кино Никита Ефремов накануне стал героем очередного выпуска YouTube-шоу «Света вокруг света». Премьера состоялась 18 марта 2023 года.

«Никита Ефремов — один из максимально востребованных и талантливых актеров нового поколения. Артист является достойным продолжателем поистине великой творческой династии. На самом же деле Никита — просто невероятно талантливый молодой человек», — все эти лестные эпитеты написала ведущая известного шоу Светлана Бондарчук в своих комментариях к интервью с Никитой Ефремовым. «Мы давно запланировали эту нашу встречу со знаменитым артистом — и вот, наконец, это интервью состоялось. Признаюсь зрителям в том, что мы знакомы с Никитой на протяжении многих лет, поэтому наш разговор, как хорошо знакомых между собой людей, был легкий и непринужденный. Успели обсудить очень разные темы: и свежие киноработы Никиты «Здоровый человек» и «Тетрис», и съемки с западной командой, и работу над собой, и избавление от зависимостей, и отношение к профессии, и семью. Беседа получилась и веселой, и глубокой одновременно. А еще за эти полтора часа Никита сполна проявил свой актерский талант — такого харизматичного героя еще поискать!» — с нескрываемым удовольствием рассказала ведущая шоу «Света вокруг света» Светлана Бондарчук об актере театра и кино, Никите Ефремове.

Об этом сегодня сообщают журналисты информационного портала «Телепрограмма».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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