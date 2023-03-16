Близкие Романа Костомарова должны готовиться к новой жизни

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Недавно в СМИ просочилась информация о том, что Роман Костомаров начал проявлять агрессию и срываться на близких. Вероятно, фигурист испытывает психологические трудности и не может справиться с тяжестью ситуации. Журналисты поинтересовались у женщины по имени Людмила, отец которой остался без ноги месяц назад, с чем может столкнуться семья инвалида.
Людмила отмечает, что с Костомаровым работает психотерапевт, в то время как обычные люди справляются с проблемой самостоятельно. Женщина считает, что необходимо подготовить людей к тому, что их жизнь изменится в корне.
По ее мнению, важно не жалеть и не обвинять людей в ситуации, которая выходит за их контроль. Близким нужно подготовиться к новой реальности, которая может быть непривычной. Для принятия неизбежного должно пройти пять стадий: отрицание, гнев, торг, депрессия и непосредственно принятие, заявила Людмила.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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