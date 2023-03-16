Анна Нетребко получит от «Метрополитен-оперы» в Нью-Йорке свыше 15 миллионов рублей

2022 год для российской оперной певицы Анны Нетребко прошел в попытках «усидеть сразу на двух стульях». Вначале СВО оперная дива не хотела отрекаться от России, поскольку зарабатывала хорошие деньги на гастролях в стране.

Однако артистка преимущественно работает за границей. И так или иначе, ей пришлось столкнуться с трудностями по этой причине. Мировые оперные сцены принялись массово отменять ее выступления. Это вынудило Анну Нетребко «перекраситься» и выступить против российской СВО, а заодно обрушить критику на россиян.

Тем не менее, 13 концертов в «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке все же были отменены.

Директор театра Питер Гельб объяснил, что причина в том, что у оперной дивы тесные связи с Россией.

Анна не смирилась с этим и обратилась в суд. Теперь «Метрополитен-опера» вынуждена выплатить ей компенсацию в размере 200 тысяч долларов - в рублях это порядка 15 миллионов.

В суде аргументировали это тем, что в случае отказа от концертов по своей инициативе театр все равно обязан выплатить артисту гонорар.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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