«Woman.ru»: Врач РФ Соломатина объяснила, чем опасно резкое снижение веса Романа Костомарова с ОИ

Под Екатеринбургом на Северном кладбище массово хоронят мужчин в могилы с одинаковыми крестами
Под Екатеринбургом на Северном кладбище Березовского число свежих могил растет с каждым днем. За несколько недель там...Подробнее
Диетолог Елена Соломатина прокомментировала снижение веса спортсмена Романа Костомарова, который все еще в больнице и информацию о его здоровья врачи и родные не дают.
Тем не менее, анонимные источники сообщают, что Роман Костомаров за 2 месяца болезни похудел до 50 кг. И это при том, что рост у него 182 см, пишет «Woman.ru». Соломатина опасается, что ситуация еще ухудшится, а это может стать серьезной проблемой для Костомарова.
Врач отметила, что из-за продолжительной болезни у Костомарова полностью нарушилась работа всех органов организма. Поэтому он теряет вес уже за счет потери мышечной массы. Поскольку спортсмен длительное время пробыл в медикаментозном сне, его кормили через специальный зонд.
«Роману дают минимальное питание, какое можно усвоить. Этого хватает на поддержание жизнедеятельности организма. Но за счет того, что все время он лежит, идет потеря мышечной массы. Человек — это большой насос, который всегда должен двигаться. Тогда идет перекачивание крови, мышцы разрушаются и восстанавливаются за счет белка», - объяснила врач.
Она добавила, что у Костомарова эти процессы замедлены, а это значит, что разрушаются все мышцы, в том числе и сердечные. В будущем это грозит развитием сердечной недостаточности.
По словам Соломатиной, если спортсмен потеряет еще до 10 кг веса, то ситуация станет критической.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Под Екатеринбургом на Северном кладбище Березовского число свежих могил растет с каждым днем. За несколько недель там...Подробнее
На фоне заявлений Украины о готовящемся масштабном контрнаступлении Крым перестал быть привлекательным для туристов....Подробнее
С 15 марта Китаем была возобновлена выдача всех типовых виз после трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса...Подробнее
Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают планомерное окружение Бахмута. В Telegram-канале «Разгрузка Вагнера» появился...Подробнее
Экономика Финляндии будет ослабевать, уверены в организации «Kuntarahoitus». Директор «Kuntarahoitus» Эсы Каллио заявил...Подробнее
Согласно прогнозам некоторых экспертов, удорожание валюты приблизится к 2025 году. Федеральные финансовые эксперты...Подробнее
Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на падение американского беспилотника...Подробнее
Российский посол в США Анатолий Антонов отреагировал на заявление представителя американского законодательного органа...Подробнее
Российский президент Владимир Путин в ходе общения с работниками авиационного завода в Улан-Удэ и в ходе конференции по...Подробнее
Жителя Калужской области привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали на крупную сумму за призывы взрывать...Подробнее
Комментировать