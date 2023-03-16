«Woman.ru»: Врач РФ Соломатина объяснила, чем опасно резкое снижение веса Романа Костомарова с ОИ

Диетолог Елена Соломатина прокомментировала снижение веса спортсмена Романа Костомарова, который все еще в больнице и информацию о его здоровья врачи и родные не дают.

Тем не менее, анонимные источники сообщают, что Роман Костомаров за 2 месяца болезни похудел до 50 кг. И это при том, что рост у него 182 см, пишет «Woman.ru». Соломатина опасается, что ситуация еще ухудшится, а это может стать серьезной проблемой для Костомарова.

Врач отметила, что из-за продолжительной болезни у Костомарова полностью нарушилась работа всех органов организма. Поэтому он теряет вес уже за счет потери мышечной массы. Поскольку спортсмен длительное время пробыл в медикаментозном сне, его кормили через специальный зонд.

«Роману дают минимальное питание, какое можно усвоить. Этого хватает на поддержание жизнедеятельности организма. Но за счет того, что все время он лежит, идет потеря мышечной массы. Человек — это большой насос, который всегда должен двигаться. Тогда идет перекачивание крови, мышцы разрушаются и восстанавливаются за счет белка», - объяснила врач.

Она добавила, что у Костомарова эти процессы замедлены, а это значит, что разрушаются все мышцы, в том числе и сердечные. В будущем это грозит развитием сердечной недостаточности.

По словам Соломатиной, если спортсмен потеряет еще до 10 кг веса, то ситуация станет критической.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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