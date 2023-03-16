Сбежавшая в Латвию Чулпан Хаматова выступит перед богатыми россиянами в ОАЭ

Как известно, некогда одна из самых высокооплачиваемых театральных актрис Чулпан Хаматова уже год проживает в Латвии, где ранее приобрела дом. В рижском театре, куда устроилась российская актриса, ее постигла творческая неудача.

Руководство театра неожиданно отменило спектакль по мотивам пьесы Гоголя «Старосветские помещики» с ее участием. В постановке Хаматова играет роль чтеца со сцены на латышском языке.

8 марта народная артистка появилась в Тбилиси. По некоторым данным, она обсуждала свое участие в спектаклях Русского театра Драмы имени Александра Грибоедова. Но все это только в перспективе, а пока Хаматова готовится к выступлению в ОАЭ. В Дубае актриса выйдет на сцену в постановке «Сны о рояле». Вместе с ней в спектакле появится латвийский пианист Андреас Осокин. Цена за билет на балкон начинается от 9 100 рублей. Место в зале стоит от 12 до 16 тысяч рублей, а ВИП-ложе обойдется минимум в 22 тысячи рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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