Недавно в Российской Федерации закончился Открытый фестиваль кино «Черноречье Фест». Это мероприятие отечественного кинематографа проходило в городе Дзержинске Нижегородской области. В рамках данного фестиваля состоялся показ спектакля «Любимая женщина Дон Жуана». Главную роль в этой постановке исполняет артист театра и кино Роман Мадянов.

Когда закончился спектакль, заслуженный артист РФ побеседовал с репортерами новостного портала «АиФ». В разговоре с журналистами источника актер рассказал о том, что так тепло принимать артиста, как в Дзержинске, могут лишь на родине. За границей, где неоднократно выступал талантливый российский мастер кинематографа, никогда он не слышал столько аплодисментов, зрительского тепла и их бесконечной любви. Сейчас знаменитый актер вспоминает о том, что, когда он приезжал на гастроли в зарубежные государства, «через неделю у него начиналась тоска».

«За рубежом постоянно думаешь сам себе: да, здесь неплохо, но как жить! Кому нужен? Куда идти? Даже если знаю язык, что здесь делать? Дома как? Если срочно нужны деньги — ты запросто придёшь к соседу и попросишь в долг. Я сейчас говорю простые, банальные вещи, но из них складывается жизнь. Ведь дома я знаю всех, тут живет Катя, а там живет Володя, они помогут. Потом ты помог своим знакомым. В РФ все соседи — это всё равно, что родственники. Знаешь: куда ни ткнешься, все помогут, рядом есть товарищи, друзья, коллеги, все родное. За рубежом к соседу не сунешься: «Джон, до зарплаты одолжи 10 евро». Да кому ты нужен? Своим ты там никогда не станешь», — отметил Мадянов.

Поэтому у всех тех людей, которые уехали из России, перспектив за границей — никаких.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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