Роман Мадянов назвал поддержку Политбюро причиной популярности Лаймы Вайкуле в СССР

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Российский актер Роман Мадянов, снявшийся в сериале «Солдаты», прокомментировал серию скандальных интервью латвийской певицы Лаймы Вайкуле, в которых она хвасталась огромной популярностью в Советском Союзе.
По его словам, никакого бы ошеломительного успеха у исполнительницы не было, если бы она не пользовалась поддержкой Политбюро.
Мадянов напомнил, что тогда артисты самостоятельными не были - их появления на тех или иных концертах и мероприятиях заранее согласовывались. Звезда «Солдатов» полагает, что Лайма до сих пор не осознает, что «зеленый свет» ей давали только потому, что наверху у нее были покровители.
«В те времена сидящим наверху людям показывали фото и они решали: вот из этой можно что-то сделать, а эта не годится. Так и Вайкуле выбрали», — пояснил киноактер в интервью «АиФ».
Несколько месяцев назад певица из Латвии в беседе с журналистами дерзко заявила, что «кормила и содержала весь СССР».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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