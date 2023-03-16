Отец певицы Юлии Началовой призвал не проводить параллелей с Романом Костомаровым

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Отец певицы Юлии Началовой Виктор призвал не проводить параллели между его покойной дочерью и тяжелобольным Романом Костомаровым. Он также считает неэтичным обсуждать на ток-шоу проблемы спортсмена.
Как известно, певица Юлия Началова скончалась из-за сепсиса в возрасте 38 лет. По сути, она умерла из-за невнимательного отношения к своему здоровью. У нее был целый букет серьезных хронических недугов, но при этом она сидела на диетах и занималась самолечением. У певицы началось заражение крови, из-за чего стала развиваться гангрена. Врачи провели ей операцию, но спасти ее не удалось.
Что касается Романа Костомарова, то он пережил кому, ампутацию и инсульт. Вчера СМИ писали, что фигуристу ампутировали голени обеих ног. Также есть информация о том, что за время пребывания в больнице спортсмен похудел до 50 килограммов. Но в любом случае олимпийский чемпион жив, а значит, есть надежда, что он пойдет на поправку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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