Подробности состояния Романа Костомарова после ампутаций: «Дали много успокаивающих»

Фигурист Роман Костомаров может лишиться кисти руки из-за сепсиса.

Как сообщает издание «Взгляд», ему ампутировали голени обеих ног и кисть руки. Эти операции очень серьезные и спортсмен все еще в тяжелом состоянии. Но хуже то, что вторая рука тоже может быть поражена сепсисом.

«У него сейчас чернеет рука, врачи пока ждут – делать ампутацию или нет», - рассказал источник.

Состояние здоровья Костомарова меняется быстро. Ему иногда становится немного лучше, но потом возникают новые проблемы. У спортсмена полиорганная недостаточность, то есть, его органы истощены и не могут сами работать.

Ситуация обострилась еще и из-за того, что после выхода из медикаментозного сна эмоциональное состояние спортсмена нестабильное. Сейчас Роману Костомарову дают успокоительные. С ним также работает психолог.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700