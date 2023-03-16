Подробности состояния Романа Костомарова после ампутаций: «Дали много успокаивающих»

Сегодня, 08:54

0

Image 16+
Подробности состояния Романа Костомарова после ампутаций: «Дали много успокаивающих»
Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров может лишиться кисти руки из-за сепсиса.

Как сообщает издание «Взгляд», ему ампутировали голени обеих ног и кисть руки. Эти операции очень серьезные и спортсмен все еще в тяжелом состоянии. Но хуже то, что вторая рука тоже может быть поражена сепсисом.

«У него сейчас чернеет рука, врачи пока ждут – делать ампутацию или нет», - рассказал источник.

Состояние здоровья Костомарова меняется быстро. Ему иногда становится немного лучше, но потом возникают новые проблемы. У спортсмена полиорганная недостаточность, то есть, его органы истощены и не могут сами работать.

Ситуация обострилась еще и из-за того, что после выхода из медикаментозного сна эмоциональное состояние спортсмена нестабильное. Сейчас Роману Костомарову дают успокоительные. С ним также работает психолог.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Подробности состояния Романа Костомарова после ампутаций: «Дали много успокаивающих»

Сегодня, 08:54

Актер Александр Кузнецов признался в подделке документов ради возможности покинуть территорию России

Вчера, 17:54

Российскую певицу Пугачеву сравнили с рок-звездой на концерте Манижи в Израиле

Вчера, 16:24

«КП»: Вернувшиеся в РФ артисты-эмигранты рассказали о непростой жизни за границей

Вчера, 16:19

Стало известно, как живет любимая внучка Назаровой после смерти бабушки без родителей

Вчера, 16:19

В Сети раскрыли список запрещенных исполнителей и песен для ротации в РФ

Вчера, 14:54

Звезда сериала «Воронины» Георгий Дронов не страдает комплексом актера одной роли

Вчера, 13:14

«Известия»: состояние Романа Костомарова на фоне смены лечения улучшается

Вчера, 12:54

Лобода заявила, что ее уговаривали остаться в России после начала СВО

Вчера, 10:14

Отец покойной Юлии Началовой Виктор назвал ключевую ошибку в лечении фигуриста Романа Костомарова

Вчера, 08:34

Врач рассказал, что психологическое состояние Романа Костомарова ухудшается

Вчера, 07:59

Тамара Глоба рассказала, почему избегала знакомства с бывшим мужем

16-03-2023, 23:54

С фигуристом РФ Романом Костомаровым начал работать психолог

16-03-2023, 19:04

Костомаров за время болезни экстремально похудел

16-03-2023, 17:19

Состояние Оксаны Домниной вызывает нешуточную тревогу

16-03-2023, 16:04

Тяжелобольной Роман Костомаров жалуется на боль в ягодицах

16-03-2023, 12:39

Цыганова осудила отказавшегося комментировать СВО Газманова на концерте в Дубае

16-03-2023, 12:34

Ксения Собчак разоблачила натуру Константина Богомолова

15-03-2023, 21:54

Бондарчук заявила о жертвоприношении Анастасии Заворотнюк

15-03-2023, 18:19

Ани Лорак рассказала о своем испанском бойфренде

15-03-2023, 17:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Под Екатеринбургом на Северном кладбище массово хоронят мужчин в могилы с одинаковыми крестами

Под Екатеринбургом на Северном кладбище массово хоронят мужчин в могилы с одинаковыми крестами

16-03-2023, 12:04

0

Под Екатеринбургом на Северном кладбище Березовского число свежих могил растет с каждым днем. За несколько недель там...

Подробнее
Отели в Крыму снизили цены на лето из-за низкого спроса

Отели в Крыму снизили цены на лето из-за низкого спроса

15-03-2023, 19:54

0

На фоне заявлений Украины о готовящемся масштабном контрнаступлении Крым перестал быть привлекательным для туристов....

Подробнее
Туристам РФ рассказали о новых правилах отдыха в Китае после открытия границ

Туристам РФ рассказали о новых правилах отдыха в Китае после открытия границ

16-03-2023, 16:09

0

С 15 марта Китаем была возобновлена выдача всех типовых виз после трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса...

Подробнее
Опубликовано первое видео из Зализнянского, которое освободили отряды ЧВК «Вагнер»

Опубликовано первое видео из Зализнянского, которое освободили отряды ЧВК «Вагнер»

16-03-2023, 12:24

0

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают планомерное окружение Бахмута. В Telegram-канале «Разгрузка Вагнера» появился...

Подробнее
Началась забастовка сотрудников Wildberries, закрылись пункты выдачи на востоке страны

Началась забастовка сотрудников Wildberries, закрылись пункты выдачи на востоке страны

15-03-2023, 10:14

0

Торговая сеть Wildberries, которую называют «русским Amazon», с 3 марта ужесточила наказание для сотрудников пунктов...

Подробнее
Сотрудники Wildberries в Екатеринбурге отказались работать и закрыли пункты выдачи товаров

Сотрудники Wildberries в Екатеринбурге отказались работать и закрыли пункты выдачи товаров

15-03-2023, 10:24

0

Сотрудники Wildberries в Екатеринбурге не захотели выходить на работу из-за штрафов. Как сообщает «E1.RU», в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«Aamulehti»: аналитики РФ предсказали серьезный спад у финской экономики

«Aamulehti»: аналитики РФ предсказали серьезный спад у финской экономики

16-03-2023, 14:59

0

Экономика Финляндии будет ослабевать, уверены в организации «Kuntarahoitus». Директор «Kuntarahoitus» Эсы Каллио заявил...

Подробнее
Доллар может достигнуть отметки 200 рублей

Доллар может достигнуть отметки 200 рублей

15-03-2023, 20:59

0

Согласно прогнозам некоторых экспертов, удорожание валюты приблизится к 2025 году. Федеральные финансовые эксперты...

Подробнее
Илон Маск прокомментировал падение американского беспилотника MQ-9

Илон Маск прокомментировал падение американского беспилотника MQ-9

16-03-2023, 11:34

0

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на падение американского беспилотника...

Подробнее
«Politico»: сенаторы потребовали от Пентагона отправить истребители F-16 на Украину

«Politico»: сенаторы потребовали от Пентагона отправить истребители F-16 на Украину

15-03-2023, 10:14

0

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий принялись требовать от Пентагона передачи Украине истребителей...

Подробнее