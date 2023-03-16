Подробности состояния Романа Костомарова после ампутаций: «Дали много успокаивающих»

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Фигурист Роман Костомаров может лишиться кисти руки из-за сепсиса.
Как сообщает издание «Взгляд», ему ампутировали голени обеих ног и кисть руки. Эти операции очень серьезные и спортсмен все еще в тяжелом состоянии. Но хуже то, что вторая рука тоже может быть поражена сепсисом.
«У него сейчас чернеет рука, врачи пока ждут – делать ампутацию или нет», - рассказал источник.
Состояние здоровья Костомарова меняется быстро. Ему иногда становится немного лучше, но потом возникают новые проблемы. У спортсмена полиорганная недостаточность, то есть, его органы истощены и не могут сами работать.
Ситуация обострилась еще и из-за того, что после выхода из медикаментозного сна эмоциональное состояние спортсмена нестабильное. Сейчас Роману Костомарову дают успокоительные. С ним также работает психолог.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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