Актер Александр Кузнецов признался в подделке документов ради возможности покинуть территорию России

Российский актер театра и кино, звезда «Содержанок» Александр Кузнецов дал интервью блогеру Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ, - Ред.) для его YouTube-канала, в ходе которого сделал несколько шокирующих признаний. В том числе в том, что ради того, чтобы иметь возможность покинуть территорию России после объявленной властями частичной мобилизации, прибег к подделке документов.

Кузнецов после 24 февраля минувшего года несколько раз уезжал из РФ, но потом возвращался обратно. Первый его отъезд датирован мартом 2022-го. Однако после объявления частичной мобилизации (в конце сентября, - Ред.), признался Александр, окончательно решил уехать из страны.

Кузнецов понимал, что сделать это будет непросто. Поэтому решился на подлог.

«Подделал документ, что снимаюсь у (режиссера) Сарика Андреасяна в "Манюне" в Армении. Мол, играю какого-то Ивана. Я подготовил бумажку с левой печатью», — приводит признание родившегося в Севастополе артиста газета «Московский комсомолец».

Когда Кузнецов пересекал границу, его пытались «тормознуть», говорили, что ему тоже полагается повестка. Однако он заверил, что быть этого не может, и показал документ.

Сейчас звезда картины «Сердце Пармы» проживает в Лондоне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700