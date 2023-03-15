Стало известно, как живет любимая внучка Назаровой после смерти бабушки без родителей

Сегодня, 16:19

0

Image 16+
Стало известно, как живет любимая внучка Назаровой после смерти бабушки без родителей
Фото из открытых источников

Актриса Александра Назарова умерла в 2019 году. Она до последнего старалась работать: хотела, чтобы ее любимая внучка Саша ни в чем не нуждалась. Она воспитывала ее одна.

Фактически Назарова по воле судьбы дважды была матерью - вначале для своего сына, а вскоре - для его дочери, своей внучки. Отпрыск актрисы умер в Испании, а мать малышки лишили родительских прав.

Внучку Сашу актриса забрала к себе, когда девочке было только три годика. Она все свободное время уделяла воспитанию внучки, заботилась о ее образовании - оплачивала услуги репетиторов и педагогов.

Они были очень привязаны друг к другу. Девочка боялась представить, что с ней станет, когда бабушки не будет.

Александра Назарова ушла в мир иной, когда ей было 79 лет. Внучке Саше едва исполнилось 10. Актриса позаботилась о том, чтобы Саша ни в чем не нуждалась после ее смерти. Она переписала на внучку свою московскую квартиру, а также назначила ей опекунов.

Как рассказала актриса Наталья Потапова в беседе с Woman.ru, о Саше сейчас заботятся племянница покойной актрисы Надежда и сестра второго супруга актрисы. Девочка продолжает прилежно учиться, посещает кружки и ходит в кадетский пансион.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Сети раскрыли список запрещенных исполнителей и песен для ротации в РФ

Сегодня, 14:54

Звезда сериала «Воронины» Георгий Дронов не страдает комплексом актера одной роли

Сегодня, 13:14

«Известия»: состояние Романа Костомарова на фоне смены лечения улучшается

Сегодня, 12:54

Лобода заявила, что ее уговаривали остаться в России после начала СВО

Сегодня, 10:14

Отец покойной Юлии Началовой Виктор назвал ключевую ошибку в лечении фигуриста Романа Костомарова

Сегодня, 08:34

Врач рассказал, что психологическое состояние Романа Костомарова ухудшается

Сегодня, 07:59

Тамара Глоба рассказала, почему избегала знакомства с бывшим мужем

Вчера, 23:54

С фигуристом РФ Романом Костомаровым начал работать психолог

Вчера, 19:04

Костомаров за время болезни экстремально похудел

Вчера, 17:19

Состояние Оксаны Домниной вызывает нешуточную тревогу

Вчера, 16:04

Тяжелобольной Роман Костомаров жалуется на боль в ягодицах

Вчера, 12:39

Цыганова осудила отказавшегося комментировать СВО Газманова на концерте в Дубае

Вчера, 12:34

Ксения Собчак разоблачила натуру Константина Богомолова

15-03-2023, 21:54

Бондарчук заявила о жертвоприношении Анастасии Заворотнюк

15-03-2023, 18:19

Ани Лорак рассказала о своем испанском бойфренде

15-03-2023, 17:34

МК: Лавров рассказал, что Андрей Данилко устроил в Италии антироссийскую вакханалию

15-03-2023, 16:39

Дмитрий Нагиев переписывается с уволенным из МХТ Дмитрием Назаровым

15-03-2023, 13:59

«Странные судороги пошли»: Меладзе во время концерта в Дубае напугал народ

15-03-2023, 12:24

Звезда «Не родись красивой» Мария Машкова заявила, что в России ей грозит до 15 лет тюрьмы

15-03-2023, 11:44

Известная фигуристка РФ Наталья Бестемьянова заявила о жуткой ситуации с Романом Костомаровым

15-03-2023, 08:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Под Екатеринбургом на Северном кладбище массово хоронят мужчин в могилы с одинаковыми крестами

Под Екатеринбургом на Северном кладбище массово хоронят мужчин в могилы с одинаковыми крестами

Вчера, 12:04

0

Под Екатеринбургом на Северном кладбище Березовского число свежих могил растет с каждым днем. За несколько недель там...

Подробнее
Отели в Крыму снизили цены на лето из-за низкого спроса

Отели в Крыму снизили цены на лето из-за низкого спроса

15-03-2023, 19:54

0

На фоне заявлений Украины о готовящемся масштабном контрнаступлении Крым перестал быть привлекательным для туристов....

Подробнее
Туристам РФ рассказали о новых правилах отдыха в Китае после открытия границ

Туристам РФ рассказали о новых правилах отдыха в Китае после открытия границ

Вчера, 16:09

0

С 15 марта Китаем была возобновлена выдача всех типовых виз после трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса...

Подробнее
Опубликовано первое видео из Зализнянского, которое освободили отряды ЧВК «Вагнер»

Опубликовано первое видео из Зализнянского, которое освободили отряды ЧВК «Вагнер»

Вчера, 12:24

0

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают планомерное окружение Бахмута. В Telegram-канале «Разгрузка Вагнера» появился...

Подробнее
Путин сделал заявление о городах Тында и Северобайкальск

Путин сделал заявление о городах Тында и Северобайкальск

14-03-2023, 19:04

0

Российский президент Владимир Путин сегодня 14 марта совершил рабочий визит в Улан-Удэ, где осмотрел авиационный завод....

Подробнее
Началась забастовка сотрудников Wildberries, закрылись пункты выдачи на востоке страны

Началась забастовка сотрудников Wildberries, закрылись пункты выдачи на востоке страны

15-03-2023, 10:14

0

Торговая сеть Wildberries, которую называют «русским Amazon», с 3 марта ужесточила наказание для сотрудников пунктов...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Рожин: потеря Артемовска повлечет для ВСУ серьезные проблемы на нескольких направлениях

Рожин: потеря Артемовска повлечет для ВСУ серьезные проблемы на нескольких направлениях

14-03-2023, 17:49

0

Вооруженные силы Украины будут стараться удерживать Бахмут (Артемовск) максимально долго. Ибо если город падет, это...

Подробнее
Сотрудники Wildberries в Екатеринбурге отказались работать и закрыли пункты выдачи товаров

Сотрудники Wildberries в Екатеринбурге отказались работать и закрыли пункты выдачи товаров

15-03-2023, 10:24

0

Сотрудники Wildberries в Екатеринбурге не захотели выходить на работу из-за штрафов. Как сообщает «E1.RU», в...

Подробнее
Доллар может достигнуть отметки 200 рублей

Доллар может достигнуть отметки 200 рублей

15-03-2023, 20:59

0

Согласно прогнозам некоторых экспертов, удорожание валюты приблизится к 2025 году. Федеральные финансовые эксперты...

Подробнее
«Aamulehti»: аналитики РФ предсказали серьезный спад у финской экономики

«Aamulehti»: аналитики РФ предсказали серьезный спад у финской экономики

Вчера, 14:59

0

Экономика Финляндии будет ослабевать, уверены в организации «Kuntarahoitus». Директор «Kuntarahoitus» Эсы Каллио заявил...

Подробнее