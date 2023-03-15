Стало известно, как живет любимая внучка Назаровой после смерти бабушки без родителей

Актриса Александра Назарова умерла в 2019 году. Она до последнего старалась работать: хотела, чтобы ее любимая внучка Саша ни в чем не нуждалась. Она воспитывала ее одна.

Фактически Назарова по воле судьбы дважды была матерью - вначале для своего сына, а вскоре - для его дочери, своей внучки. Отпрыск актрисы умер в Испании, а мать малышки лишили родительских прав.

Внучку Сашу актриса забрала к себе, когда девочке было только три годика. Она все свободное время уделяла воспитанию внучки, заботилась о ее образовании - оплачивала услуги репетиторов и педагогов.

Они были очень привязаны друг к другу. Девочка боялась представить, что с ней станет, когда бабушки не будет.

Александра Назарова ушла в мир иной, когда ей было 79 лет. Внучке Саше едва исполнилось 10. Актриса позаботилась о том, чтобы Саша ни в чем не нуждалась после ее смерти. Она переписала на внучку свою московскую квартиру, а также назначила ей опекунов.

Как рассказала актриса Наталья Потапова в беседе с Woman.ru, о Саше сейчас заботятся племянница покойной актрисы Надежда и сестра второго супруга актрисы. Девочка продолжает прилежно учиться, посещает кружки и ходит в кадетский пансион.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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