Под Екатеринбургом на Северном кладбище массово хоронят мужчин в могилы с одинаковыми крестами
Под Екатеринбургом на Северном кладбище Березовского число свежих могил растет с каждым днем. За несколько недель там...Подробнее
Если сравнивать жизнь «новых» и «старых» эмигрантов, которые решили изменить свою жизнь в лучшую сторону, убежав за границу, то можно заметить, что не всем пресловутая и разрекламированная райская жизнь на Западе кажется такой счастливой и беспроблемной, поскольку большинство «старых» эмигрантов, многие годы назад покинувших свою родину, возвращаются обратно в Россию.
Дело в том, что там, на сытом и благополучном Западе, эти актёры были знамениты и богаты, однако им почему-то не удавалось приспособиться к особенностям местной культуры и менталитета. К примеру — звезда российского кинематографа, знаменитый российский актёр Игорь Жижикин, который успешно снялся в картинах Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса, а также игравший с Квентином Тарантино, Джонни Деппом и Анджелиной Джоли, так и не смог принять американскую культуру, оставаясь всегда русским человеком. Звезда фильма «Страна глухих» Дина Корзун вместе со своим мужем жила в Европе 13 лет. И на протяжении всего этого периода Дина страстно мечтала вернуться в Россию. Актриса всё время ощущала себя чужой в тех государствах, в которых запрещено случайно наступить на газон или зайти в гости к родственникам без предварительного звонка. Кроме того, в богатых семьях Англии и Швейцарии процветает русофобия и почитание предков-фашистов, а так называемая европейская толерантность принимает самые извращённые формы. Об этом сегодня сообщают журналисты информационного портала «Комсомольская правда».
В годы, когда группа «Парк Горького» пользовалась популярностью, певец Александр Маршал находился в США в течение 12 лет. Он утверждает, что там нет никакой заявленной свободы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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