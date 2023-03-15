В Сети раскрыли список запрещенных исполнителей и песен для ротации в РФ

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В Сеть слили некий «черный список» - своего рода целеуказание для российских радиостанций. Перечисленные в нем исполнители, а также отдельные композиции не желательны для ротации.
Как передает телеканал «Царьград», большую часть данного перечня составляют артисты, которые открыто выступили против специальной военной операции, осудили ее и продолжают выступать с такими заявлениями и поныне.
Музыкальный критик Олег Кармунин в своем Телеграм рассказал, что в «черном списке», который ему прислали, оказались песни Аллы Пугачевой и Софии Ротару, а также оскандалившегося на концерте в Дубае Валерия Меладзе. Это, в принципе, неудивительно. Однако попадание в этот документ песен "Америкэн бой" и "Киевский мальчишка" его откровенно позабавило.
Попали в перечень Светлана Лобода и Макс Барских, которые ранее активно работали на территории России, но после 24 февраля не показываются, зато постоянно разражаются нелицеприятными высказываниями как в адрес страны, так и в адрес россиян.
Под запретом также Вера Брежнева, шоумен Андрей Данилко (выступает под псевдонимом Верка Сердючка), бывшая подопечная Макса Фадеева певица Наргиз.
Удивительно, что даже Леонид Агутин стал фигурантом данного списка, хотя он и не выступал публично против СВО.
Кто составил данный список, Олег Кармунин не уточнил.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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