Российскую певицу Пугачеву сравнили с рок-звездой на концерте Манижи в Израиле

Примадонна российской эстрады, народная артистка Советского Союза Алла Пугачева, с тех пор, когда она бросила свою родную землю и эмигрировала на Землю обетованную, в государство Израиль, начала вдруг изображать из себя страстную поклонницу театрального искусства. Поэтому, проживая в чужой для неё стране, чисто российская женщина вдруг начала вести активную светскую жизнь.

Все её земляки-россияне хорошо помнят те ещё свежие времена, как, будучи в России, на своей родине, она практически вообще не задавалась такой необходимостью, чтобы посещать подобные публичные мероприятия. Её же совершенно не интересовали ни театры, ни концертные залы, ни, тем более, премьеры кинофильмов и телесериалов.

Более того, в России, когда Пугачева ещё проживала в подмосковном замке на территории деревни Грязь, она со своими многочисленными друзьями предавалась массовым пьянкам и увеселительным мероприятиям с множеством выпивки и закуски. В общем, гульба была ещё та! А теперь, как сообщает информационный портал «StarHit.ru», певицу снова заметили на одном из музыкальных концертов. Неожиданно Примадонна посетила в Тель-Авиве выступление певицы Манижи.

Примечательно, что для этого музыкального мероприятия Алла Борисовна выбрала полностью черный образ. Не лишним будет отметить, что на концерт звезда российской эстрады пришла без супруга. Вместо него компанию ей составил неизвестный публике брутальный мужчина. Вероятно, это был простой охранник Аллы Пугачевой. Как ни крути — рок-звезда, больше нечего сказать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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