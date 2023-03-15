Звезда сериала «Воронины» Георгий Дронов не страдает комплексом актера одной роли

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Актер Георгий Дронов, который по-настоящему стал известным и популярным после съемок в сериале «Воронины», признался, что не страдает комплексом актера одной роли. Интервью с артистом опубликовала «Teleprogramma.pro».
Дронов снялся в ситкоме «Сидоровы». Сценарий для проекта писал искусственный интеллект. За основу нейросеть взяла ряд комедийных сериалов, в том числе и «Воронины», где Ярослав воплощал роль Костика.
В итоге его новый персонаж стал походить на героя из популярного ситкома. Дронов и сам это заметил, и не берется отрицать. Говорит, такие яркие персонажи в целом свойственны жанру, в котором он работает.
«Однако хочу сказать, что у меня нет комплекса одной роли, потому как у меня параллельно идут и другие работы. В жизни у меня есть и театр. Некоторые продюсеры видят меня заложником этого жанра, однако у меня, в отличие от них, такой боязни нет, поэтому это не мои проблемы», — объяснился Ярослав Дронов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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