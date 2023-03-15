«Известия»: состояние Романа Костомарова на фоне смены лечения улучшается

Сегодня, 12:54

0

Image 16+
«Известия»: состояние Романа Костомарова на фоне смены лечения улучшается
Роман Костомаров

Состояние олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова на фоне смены лечения начало улучшаться. Такие обнадеживающие для фанатов спортсмена новости сообщила сегодня газета «Известия» со ссылкой на свой неназванный, но осведомленный источник.

Угроза новой ампутации руки не исчезла полностью и остается, но прогресс уже заметен. Пока с конечностью никаких манипуляций не проводят. Однако если во время лечения по новой схеме в ней полностью восстановится кровоснабжение, будет проводиться очищение небольших участков.

Ампутация возможна только в случае, если не будет стабильности крови, которая пока есть.

Недавно Роман Костомаров снова побывал в операционной, где ему снимали трахеостому.

«Имеющееся отверстие пока не ушили, поскольку оно еще может понадобиться для лечения», - объясняет издание.

Роман Костомаров попал в больницу 10 января и только в последние дни появились новости о том, что он находится в сознании и ему стало лучше. В то же время эмоциональное состояние фигуриста беспокоит как его родных, так и медиков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Лобода заявила, что ее уговаривали остаться в России после начала СВО

Сегодня, 10:14

Отец покойной Юлии Началовой Виктор назвал ключевую ошибку в лечении фигуриста Романа Костомарова

Сегодня, 08:34

Врач рассказал, что психологическое состояние Романа Костомарова ухудшается

Сегодня, 07:59

Тамара Глоба рассказала, почему избегала знакомства с бывшим мужем

Вчера, 23:54

С фигуристом РФ Романом Костомаровым начал работать психолог

Вчера, 19:04

Костомаров за время болезни экстремально похудел

Вчера, 17:19

Состояние Оксаны Домниной вызывает нешуточную тревогу

Вчера, 16:04

Тяжелобольной Роман Костомаров жалуется на боль в ягодицах

Вчера, 12:39

Цыганова осудила отказавшегося комментировать СВО Газманова на концерте в Дубае

Вчера, 12:34

Ксения Собчак разоблачила натуру Константина Богомолова

15-03-2023, 21:54

Бондарчук заявила о жертвоприношении Анастасии Заворотнюк

15-03-2023, 18:19

Ани Лорак рассказала о своем испанском бойфренде

15-03-2023, 17:34

МК: Лавров рассказал, что Андрей Данилко устроил в Италии антироссийскую вакханалию

15-03-2023, 16:39

Дмитрий Нагиев переписывается с уволенным из МХТ Дмитрием Назаровым

15-03-2023, 13:59

«Странные судороги пошли»: Меладзе во время концерта в Дубае напугал народ

15-03-2023, 12:24

Звезда «Не родись красивой» Мария Машкова заявила, что в России ей грозит до 15 лет тюрьмы

15-03-2023, 11:44

Известная фигуристка РФ Наталья Бестемьянова заявила о жуткой ситуации с Романом Костомаровым

15-03-2023, 08:59

Том Круз не пришел на «Оскар», чтобы избежать встречи с бывшей женой Николь Кидман

14-03-2023, 22:24

МК: Актер РФ Михайлов проинформировал о поездке на Западную Украину

14-03-2023, 20:39

Находящийся в Каннах Дмитрий Назаров размышляет о возвращении в Россию

14-03-2023, 20:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Под Екатеринбургом на Северном кладбище массово хоронят мужчин в могилы с одинаковыми крестами

Под Екатеринбургом на Северном кладбище массово хоронят мужчин в могилы с одинаковыми крестами

Вчера, 12:04

0

Под Екатеринбургом на Северном кладбище Березовского число свежих могил растет с каждым днем. За несколько недель там...

Подробнее
Отели в Крыму снизили цены на лето из-за низкого спроса

Отели в Крыму снизили цены на лето из-за низкого спроса

15-03-2023, 19:54

0

На фоне заявлений Украины о готовящемся масштабном контрнаступлении Крым перестал быть привлекательным для туристов....

Подробнее
Туристам РФ рассказали о новых правилах отдыха в Китае после открытия границ

Туристам РФ рассказали о новых правилах отдыха в Китае после открытия границ

Вчера, 16:09

0

С 15 марта Китаем была возобновлена выдача всех типовых виз после трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса...

Подробнее
Опубликовано первое видео из Зализнянского, которое освободили отряды ЧВК «Вагнер»

Опубликовано первое видео из Зализнянского, которое освободили отряды ЧВК «Вагнер»

Вчера, 12:24

0

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают планомерное окружение Бахмута. В Telegram-канале «Разгрузка Вагнера» появился...

Подробнее
«Baza»: жители Москвы и Московской области принялись массово сообщать о беспилотниках

«Baza»: жители Москвы и Московской области принялись массово сообщать о беспилотниках

14-03-2023, 14:44

0

История с появлением в столичном регионе неизвестных беспилотников, похоже, получила продолжение. Телеграм-канал...

Подробнее
Путин сделал заявление о городах Тында и Северобайкальск

Путин сделал заявление о городах Тында и Северобайкальск

14-03-2023, 19:04

0

Российский президент Владимир Путин сегодня 14 марта совершил рабочий визит в Улан-Удэ, где осмотрел авиационный завод....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Началась забастовка сотрудников Wildberries, закрылись пункты выдачи на востоке страны

Началась забастовка сотрудников Wildberries, закрылись пункты выдачи на востоке страны

15-03-2023, 10:14

0

Торговая сеть Wildberries, которую называют «русским Amazon», с 3 марта ужесточила наказание для сотрудников пунктов...

Подробнее
Рожин: потеря Артемовска повлечет для ВСУ серьезные проблемы на нескольких направлениях

Рожин: потеря Артемовска повлечет для ВСУ серьезные проблемы на нескольких направлениях

14-03-2023, 17:49

0

Вооруженные силы Украины будут стараться удерживать Бахмут (Артемовск) максимально долго. Ибо если город падет, это...

Подробнее
Сотрудники Wildberries в Екатеринбурге отказались работать и закрыли пункты выдачи товаров

Сотрудники Wildberries в Екатеринбурге отказались работать и закрыли пункты выдачи товаров

15-03-2023, 10:24

0

Сотрудники Wildberries в Екатеринбурге не захотели выходить на работу из-за штрафов. Как сообщает «E1.RU», в...

Подробнее
Доллар может достигнуть отметки 200 рублей

Доллар может достигнуть отметки 200 рублей

15-03-2023, 20:59

0

Согласно прогнозам некоторых экспертов, удорожание валюты приблизится к 2025 году. Федеральные финансовые эксперты...

Подробнее