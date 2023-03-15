«Известия»: состояние Романа Костомарова на фоне смены лечения улучшается

Состояние олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова на фоне смены лечения начало улучшаться. Такие обнадеживающие для фанатов спортсмена новости сообщила сегодня газета «Известия» со ссылкой на свой неназванный, но осведомленный источник.

Угроза новой ампутации руки не исчезла полностью и остается, но прогресс уже заметен. Пока с конечностью никаких манипуляций не проводят. Однако если во время лечения по новой схеме в ней полностью восстановится кровоснабжение, будет проводиться очищение небольших участков.

Ампутация возможна только в случае, если не будет стабильности крови, которая пока есть.

Недавно Роман Костомаров снова побывал в операционной, где ему снимали трахеостому.

«Имеющееся отверстие пока не ушили, поскольку оно еще может понадобиться для лечения», - объясняет издание.

Роман Костомаров попал в больницу 10 января и только в последние дни появились новости о том, что он находится в сознании и ему стало лучше. В то же время эмоциональное состояние фигуриста беспокоит как его родных, так и медиков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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