Лобода заявила, что ее уговаривали остаться в России после начала СВО

В прошлом году украинская певица Светлана Лобода покинула Россию из-за «военной спецоперации». Сейчас она живет вместе с дочками в Латвии, в своем доме у моря. Сама певица говорит, что не жалеет о своем решении уехать из России. Лободе запрещен въезд на территорию РФ, да и сама она как-то заявила, что не будет выступать в России даже за огромные деньги. По словам певицы, ее уговаривали остаться в Москве, но она гордиться тем, что твердо решила уехать.

«Были люди, которые говорили: «Мы сделаем все, чтобы ты чувствовала себя королевой, больше никого не будет, будешь только ты. Мы заплатим столько, сколько нужно, только оставайся». Но зачем мне нужны все эти мелочи, если у меня есть сердце, душа, семья, моя страна, мой род», — рассказала Лобода.

40-летняя певица рассказывает, что сейчас ей приходится много работать. Она активно гастролирует по Европе и записывает новые песни.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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