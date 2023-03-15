Отец покойной Юлии Началовой Виктор назвал ключевую ошибку в лечении фигуриста Романа Костомарова

Отец покойной певицы Юлии Началовой Виктор Началов заявил о том, что знает, какие ошибки были допущены в лечении фигуриста Романа Костомарова.

Как заявил Виктор Началов, и его дочь, и знаменитый спортсмен игнорировали собственное состояние здоровья и не обращали внимания на плохое самочувствие. Об этом он сказал в беседе с «Спорт КП».

Сейчас Костомаров находится в ловушке. И это же было с его дочерью, уверен Началов, которая в 2019 году умерла после сепсиса и гангрены.

«Роман, как Юля, до последнего не обращал внимания на температуру, плохое самочувствие, надеялся, что организм вывезет. Но так получается не всегда. Как было с Юлечкой, так сейчас происходит и со здоровьем Романа Костомарова. Серьезные проблемы появляются тогда, когда опоздали с диагнозом, а значит, и лечением. Мне слишком хорошо понятна эта ситуация: хоть со дня гибели дочки прошло уже четыре года, я помню это, словно было вчера», – высказался Началов.

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали еще 10 января. Он продолжает оставаться в больнице и пока новости из больницы приходят противоречивые. В Сети пишут о том, что спортсмен очень сильно похудел, и не перенесет еще одну ампутацию, которая якобы ему нужна. Но также сообщается, что он пришел в себя и постепенно начинает двигаться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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