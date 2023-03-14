С фигуристом РФ Романом Костомаровым начал работать психолог

Спортсмену Роману Костомарову будет помогать психолог. Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».

Российскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову за последние месяцы пришлось пережить кому, инсульты и ампутации конечностей. Все это не только измотало его физически (он потерял 25 кг), но и угнетает морально. По некоторым данным, фигурист уже пришел в себя и даже способен общаться с супругой, которая практически поселилась у его больничной койки.

Однако, по утверждению источников, тяжелый путь к выздоровлению сильно сказался на нервной системе Костомарова, поэтому у него часто случаются эмоциональные вспышки. Кроме того, на психику влияют и сильные боли от пролежней.

«После того, как Роман Костомаров начал сам дышать и у него удалили трахеостому, он тут же проявил эмоциональность по отношению к самым близким. Это закономерно, в реанимации так часто происходит, тем более учитывая, что он перенес несколько операций...», — сообщил сотрудник «Коммунарки».

Поэтому к лечению фигуриста подключился психолог, что на данном этапе очень важно. Специалист поможет пациенту справиться с его эмоциональным состоянием.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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