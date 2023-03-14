С фигуристом РФ Романом Костомаровым начал работать психолог

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Спортсмену Роману Костомарову будет помогать психолог. Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».
Российскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову за последние месяцы пришлось пережить кому, инсульты и ампутации конечностей. Все это не только измотало его физически (он потерял 25 кг), но и угнетает морально. По некоторым данным, фигурист уже пришел в себя и даже способен общаться с супругой, которая практически поселилась у его больничной койки.
Однако, по утверждению источников, тяжелый путь к выздоровлению сильно сказался на нервной системе Костомарова, поэтому у него часто случаются эмоциональные вспышки. Кроме того, на психику влияют и сильные боли от пролежней.
«После того, как Роман Костомаров начал сам дышать и у него удалили трахеостому, он тут же проявил эмоциональность по отношению к самым близким. Это закономерно, в реанимации так часто происходит, тем более учитывая, что он перенес несколько операций...», — сообщил сотрудник «Коммунарки».
Поэтому к лечению фигуриста подключился психолог, что на данном этапе очень важно. Специалист поможет пациенту справиться с его эмоциональным состоянием.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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