Костомаров за время болезни экстремально похудел

Несмотря на поступающую информацию об улучшении самочувствия Романа Костомарова, в настоящее время отдельные СМИ опровергают подобные сведения. Медицинские специалисты лечебницы «Коммунарка», которые пожелали сохранить собственную анонимность, утверждают, что фигурист и сейчас дышит через аппарат ИВЛ. Также имеются неопровержимые факты дальнейшего распространения сепсиса у Романа в организме. Поэтому врачи не исключают вероятность дополнительной ампутации части его левой верхней конечности. Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного онлайн-издания «Вечерний курьер».

Дважды чемпион мира, троекратный чемпион Европы, чемпион Олимпиады 2006 года в городе Турине, Италия, попал в больницу в середине января. Состояние здоровья спортсмена и активного участника шоу «Ледниковый период» было чрезвычайно тяжелым. Сразу же врачи определили у Костомарова пневмонию, развивающуюся с двух сторон. На ее фоне возникли многие осложнения. Начался некроз тканей организма. Медики были вынуждены провести ампутацию стоп и пальцев на руках. На фоне болезни иммунитет мужчины очень ослаб. Роман за эти два месяца нахождения в искусственной коме экстремально похудел.

В настоящий момент врачи не могут давать какие-либо прогнозы и говорить о положительной динамике.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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