Состояние Оксаны Домниной вызывает нешуточную тревогу

Под Екатеринбургом на Северном кладбище массово хоронят мужчин в могилы с одинаковыми крестами
Под Екатеринбургом на Северном кладбище Березовского число свежих могил растет с каждым днем. За несколько недель там...Подробнее
Близким тяжелобольного фигуриста Романа Костомарова сейчас очень нелегко. Супруга спортсмена Оксана Домнина постоянно находится рядом с ним. Она тяжело переживает все происходящее. За два месяца госпитализации фигуриста Домнина вышла на связь в соцсети только дважды. Она опубликовала пост в день рождения мужа и дала единственное интервью. Супруга олимпийского чемпиона не общается с прессой, так как на это у нее нет ни времени, ни сил.
Коллега фигуристки Елена Бережная обеспокоена ее моральным здоровьем.
«Дай бог, чтоб это закончилось, он поправился, вышел из больницы. Я не знаю, как Оксана там вообще. Можно сойти, наверное, с ума. Как она там переживает?» — заявила Бережная.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Под Екатеринбургом на Северном кладбище Березовского число свежих могил растет с каждым днем. За несколько недель там...Подробнее
В США смогли предпринять меры, чтобы не допустить всемирную панику, которая бы повлекла неизбежный кризис в финансовой...Подробнее
На фоне заявлений Украины о готовящемся масштабном контрнаступлении Крым перестал быть привлекательным для туристов....Подробнее
В пресс-службе российского президента сообщается, что у Владимира Путина намечен официальный визит в Бурятию на вторник...Подробнее
В Германии в четырех крупных аэропортах на севере государства работники проводят забастовки. Их профессиональный союз...Подробнее
История с появлением в столичном регионе неизвестных беспилотников, похоже, получила продолжение. Телеграм-канал...Подробнее
Российский президент Владимир Путин сегодня 14 марта совершил рабочий визит в Улан-Удэ, где осмотрел авиационный завод....Подробнее
С 15 марта Китаем была возобновлена выдача всех типовых виз после трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса...Подробнее
Вооруженные силы Украины будут стараться удерживать Бахмут (Артемовск) максимально долго. Ибо если город падет, это...Подробнее
Торговая сеть Wildberries, которую называют «русским Amazon», с 3 марта ужесточила наказание для сотрудников пунктов...Подробнее
Комментировать