Состояние Оксаны Домниной вызывает нешуточную тревогу

Сегодня, 16:04

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Состояние Оксаны Домниной вызывает нешуточную тревогу
Фото из открытых источников

Близким тяжелобольного фигуриста Романа Костомарова сейчас очень нелегко. Супруга спортсмена Оксана Домнина постоянно находится рядом с ним. Она тяжело переживает все происходящее. За два месяца госпитализации фигуриста Домнина вышла на связь в соцсети только дважды. Она опубликовала пост в день рождения мужа и дала единственное интервью. Супруга олимпийского чемпиона не общается с прессой, так как на это у нее нет ни времени, ни сил. 

Коллега фигуристки Елена Бережная обеспокоена ее моральным здоровьем. 

«Дай бог, чтоб это закончилось, он поправился, вышел из больницы. Я не знаю, как Оксана там вообще. Можно сойти, наверное, с ума. Как она там переживает?» — заявила Бережная.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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