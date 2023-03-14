Цыганова осудила отказавшегося комментировать СВО Газманова на концерте в Дубае

Сегодня, 12:34

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Цыганова осудила отказавшегося комментировать СВО Газманова на концерте в Дубае
Олег Газманов

Российские артисты Вика Цыганова и Олег Газманов известны своей патриотической позицией. Однако даже в рядах певцов-патриотов не всегда все гладко. Более того, в публичное пространство вынесены непонятные выпады одного исполнителя в адрес другого.

Певица Вика Цыганова ясно обозначила свою позицию на программе «Так сказать», которая выходит на YouTube. Оценивая творчество своего коллеги Олега Газманова, она заявила, что настоящий артист-патриот не должен ограничиваться исполнением патриотических песен. Она помогает участникам СВО и публично демонстрирует свою поддержку властям.

А вот Олег Газманов в ходе новогоднего концерта в Дубае промолчал о своей поддержке спецоперации, сославшись на усталость и желание отдохнуть. Вику Цыганову это возмутило и она во время недавнего эфира обрушилась с критикой на исполнителя песни «Офицеры».

«Такая история была в Дубае, когда поклонники спросили про Украину. В ответ они услышали: «Артист устал». То есть он устал, а на Васильевском спуске не устал петь. Люди видят все это», - приводит цитату Цыгановой ИА «Информинг».

Свою патриотическую позицию надо доказывать не только песнями, подытожила она. Известно, что сама Цыганова с мужем продали свой дом и на вырученные средства купили авто для участников СВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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