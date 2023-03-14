Тяжелобольной Роман Костомаров жалуется на боль в ягодицах

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В состоянии 46-летнего Романа Костомарова, который с января находится в больнице «Коммунарка», наметилась положительна динамика. Как стало известно, жизненные показатели спортсмена постепенно приходят в норму. Но вот его эмоциональное состояние вызывает беспокойство. Говорят, что спортсмен стал срываться на супругу Оксану Домнину. Костомаров, утверждает, что она его не понимает и не слышит. Неустойчивое эмоциональное состояние фигуриста объясняется болями, которые он испытывает.
Дело в том, что у пациента образовались пролежни, которые вызывают дискомфорт. Врачи постоянно его переворачивают, но неприятные ощущения не удалось устранить полностью. Больше всего у Костомарова болят ягодицы из-за плотного их контакта с поверхностью кровати.
Сейчас родные фигуриста пытаются обеспечить ему комфорт.
В скором времени близкие собираются на каталке возить спортсмена по отделению. Родные стараются облегчить состояние больного и часто приносят ему любимую еду.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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