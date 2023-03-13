Бондарчук заявила о жертвоприношении Анастасии Заворотнюк

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Известная режиссер назвала жизнь Анастасии Заворотнюк жертвоприношением для больных раком людей. Об этом сообщает издание StarHit.
Уже не один год известно о страшном диагнозе актрисы Анастасии Заворотнюк — звезды сериала «Моя прекрасная няня». И на протяжении всего этого времени она борется с агрессивной формой рака головного мозга — глиобластомой. За нее очень переживают не только родные и поклонники, но и коллеги. Все верят, что знаменитость не только выздоровеет, но и вернется на сцену.
Режиссер Наталья Бондарчук, которую актриса поразила своей игрой в фильме «Гоголь. Ближайший», собирается после восстановления Заворотнюк вновь пригласить ее в свои проекты. При этом она вспоминает об актрисе с теплотой, называя добрым и открытым человеком, который мужественно борется с недугом. В ее нынешнее состояние и пребывании в нем режиссер видит жертвоприношение: надежду для людей, тяжело больных.
«Я очень благодарна Насте… То, что она живет с такой болезнью — жертвоприношение. Она бы могла уйти, но не хочет. Она дает надежду тем людям, кто только-только заболел этой болезнью, что так или иначе это труднейшее раковое заболевание излечимо. Я ей очень желаю, чтобы она излечилась», — сказала во время эфира YouTube-шоу «Откройте, Давид!» Бондарчук.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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