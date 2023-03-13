Ани Лорак рассказала о своем испанском бойфренде

Сегодня, 17:34

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Ани Лорак рассказала о своем испанском бойфренде
Фото из открытых источников

Недавно проживающая в России украинская певица Ани Лорак сделала сенсационное признание о том, что в ее жизнь пришла новая любовь. У артистки завязался роман с инструктором по йоге из Испании, обладателем титула «Мистер Испания — 2002» Исааком Виджраку.

Как пишет StarHit, трогательные отношения у поп-дивы завязались, когда она переживала не самое лучшее время в жизни. Недавно поп-дива приоткрыла некоторые подробности знакомства с мужчиной, который уже успел покорить ее сердце.

«Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и в общем-то находила свой баланс», - отметила Ани Лорак, добавив, что благодарна Исааку за поддержку, которую он оказал ей в нужное время.

Сейчас певица называет бойфренда своим учителем и вдохновителем. Кроме того, она перестала стесняться и может говорить о любви к этому мужчине во весь голос даже на публику.

Ани Лорак была замужем за турком Муратом Налчаджиоглу. Брак принес ей разочарование, ознаменовавшись громким скандалом. Пока певица была на гастролях, ее супруг появлялся вместе с другими девушками в ночных клубах, а в объятиях одной из них даже попал в поле зрения папарацци. После этого артистка приняла решение о разводе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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