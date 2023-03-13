МК: Лавров рассказал, что Андрей Данилко устроил в Италии антироссийскую вакханалию

В Италии выступил Андрей Данилко, известный многим под сценическим псевдонимом Верка Сердючка.

Он много лет выступал в РФ, а когда началась «военная спецоперация», выступил против действий Москвы касательно Украины. Сейчас Андрей Данилко гастролирует по Европе. На одном из его концертов побывал Сергей Лавров.

Он отметил, что концентр Андрея Данилко в Неаполе шокировал его. Происходящее на концерте он назвал вакханалией.

«До сих пор пребываю в ужасе от увиденного. Я так понимаю, что за работу он получает два гонорара. Один – за концерт, а второй – за ту вакханалию, которую устраивает на своих выступлениях. Концерт напоминал сплошную демонстрацию антироссийскую. Это был какой-то ужас. Демонстрацию устраивали перед концертом, во время него и после», - заявил Сергей Лавров.

По словам артиста, раньше они дружили, но в этот раз Андрей Данилко сделал вид, что его не узнал. А после концерта он прислал ему сообщение, в котором написал, что после того, что Россия сделала с Украиной, им не о чем разговаривать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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