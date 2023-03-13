Дмитрий Нагиев переписывается с уволенным из МХТ Дмитрием Назаровым

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Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев стал одним из немногих знаменитостей, которые не отвернулись от народного артиста РФ Дмитрия Назарова. Он из-за осуждения СВО и антироссийской полиции был уволен из МХТ им. Чехова в январе текущего года.
Сейчас Назаров вместе с женой Ольгой Васильевой, которую тоже уволили, находится в Израиле. Его контакты с коллегами по съемочной площадки «Кухни» почти снизошли «на нет». Однако с Нагиевым Дмитрий продолжает общаться, как в былые времена.
«У меня с Димой конфликтов не было. Сейчас с ним переписываемся. Мне пишут: "Много ли актёров "Кухни" мне написали?" Всего два актёра поддержали. Не буду называть, кто именно, чтобы не навлечь на них гнев. Все про себя всё знают. И я про них всё знаю», — приводит слова Дмитрия Назарова «Starhit».
Актер добавил, что люди, которых он прежде считал друзьями, показали свою истинную сущность - он так и не дождался от них поддержки. Вероятно, это продиктовано страхом возможного наступления негативных последствий.
Назаров считает, что они разделяют его политическую позицию, но, в отличие от него, боятся объявить об этом публично.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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