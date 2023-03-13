«Странные судороги пошли»: Меладзе во время концерта в Дубае напугал народ

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Певец Валерий Меладзе снова выступил в Дубае, и в этот раз поклонники были удивлены его поведением.
Артист исполнил для присутствующих на мероприятии свои хиты, и некоторые из зрителей, конечно же, сделали видео с любимым артистом. Одно из таких видео опубликовал Telegram-канал «Дубай Петрович», передает «CT News».
Авторов видео удивило то, как двигался артист на сцене.
«Какие-то странные судороги пошли, если честно. Очень странно в исполнении Меладзе выглядит. Ну не на Шамана люди, поди, пришли», — отмечается в комментариях к видео.
Стоит отметить, что Валерий Меладзе ранее призвал прекратить «военную спецоперацию» РФ на территории Украины. При этом на одном из новогодних концертов, который проходил тоже в ОАЭ, он поддержал лозунг в поддержку Украины, что вызвало негатив у многих россиян. Но, стоит отметить, что в России Валерий Меладзе уже давно не гастролирует, а выступает только на закрытых мероприятиях.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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